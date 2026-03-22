Protesta e opozitës, molotovë e fishekzjarre ndaj Kryeministrisë dhe institucioneve të tjera
Partia Demokratike dhe aleatët e saj po zhvillojnë sot protestën e gjashtë kombëtare në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përballë Kryeministrisë.
Kjo protestë ka si simbolikë edhe 22 marsin e vitit 1992, që shënoi fitoren e PD-së në zgjedhjet pluraliste pas rënies së komunizmit.
Një pjesë e protestuesve u grumbulluan fillimisht pranë selisë së Partisë Demokratike, nga ku, së bashku me kryetarin Sali Berisha dhe drejtues të tjerë të PD-së, marshuan drejt Bulevardit për t’iu bashkuar protestës.
Protesta e opozitës ishte pa foltore e pa fjalime, pasi sipas drejtuesve të PD-së kjo është një përgjigje ndaj kërkesave të qytetarëve dhe demokratëve që nuk duan fjalime, por një aksion konkret.
Mbështetësit e opozitës hodhën fishekzjarre dhe molotovë në drejtim të godinës së Kryeministrisë.
Ndërsa forcat e Policisë kanë hedhur ujë dhe gaz lotsjellës në drejtim të protestuesve.
Protestuesit e Partisë Demokratike u zhvendosën nga godina e kryeministrisë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” drejt sheshit “Skënderbej” ku kanë hedhur molotovë dhe fishekzjarre në drejtim të godinës së Ministrisë së Punëve të Brendshme sikundër edhe në drejtim të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
Policia e Shtetit u ka bërë thirrje të vazhdueshme protestuesve që të shmangin përdorimin e mjeteve piroteknike dhe të ruajnë qetësinë.
Pas mosrespektimit të këtyre thirrjeve, forcat e rendit kanë ndërhyrë duke përdorur mjete ujëhedhëse dhe gaz lotsjellës për shpërndarjen e turmës.
Mbështetësit e opozitës kanë sulmuar me molotovë edhe automjetet e policisë të vendosura përpara ndërtesës së Bankës së Shqipërisë. Ashtu si dhe në sulmet e tjera, protestuesit janë shpërndarë me hedhje të ujit dhe gazit lotsjellës.
Më pas protestuesit, të kryesuar nga kreu i PD-së Sali Berisha, u drejtuan drejt sheshit “Wilson”, ku u kthyen në drejtim të bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.
Situata paraqitet e tensionuar, ndërsa forcat e policisë vijojnë të jenë të pranishme në terren për të mbajtur nën kontroll zhvillimet dhe për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, raporton ATSH.
Policia e Tiranës ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për garantimin e rendit publik në protestën e sotme.
Gjithashtu Policia e Tiranës ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjete, si dhe apelon që të distancohen në rast se gjenden përballë veprimeve të kundërligjshme që cenojnë rendin dhe sigurinë publike.
Kjo është protesta e gjashtë kombëtare e PD-së, në të cilën opozita kërkon largimin e qeverisë dhe krijimin e qeverisë teknike për zhvillimin e zgjedhjeve të lira.