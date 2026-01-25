Protesta e dhunshme në Tiranë, Rama: Shteti nuk përkulet nga dhuna dhe vandalizmi
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar pas protestës kombëtare të opozitës, duke dënuar aktet e dhunës dhe shkatërrimin e pronës publike. Në një postim në rrjetin social X, Rama theksoi se protesta është e drejtë demokratike, por dhuna e organizuar nuk ka lidhje me lirinë e shprehjes. Ai shprehu solidaritet me punonjësit e policisë…
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar pas protestës kombëtare të opozitës, duke dënuar aktet e dhunës dhe shkatërrimin e pronës publike.
Në një postim në rrjetin social X, Rama theksoi se protesta është e drejtë demokratike, por dhuna e organizuar nuk ka lidhje me lirinë e shprehjes.
Ai shprehu solidaritet me punonjësit e policisë që u plagosën gjatë përplasjeve.