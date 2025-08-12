Propozimi për martesë i Ronaldos ndaj Georginës, spikat komenti i Bebe Rexhës – merr mijëra pëlqime por edhe ofendime nga serbët
Georgina Rodriguez ka ndarë me ndjekësit e saj një nga momentet më të veçanta të jetës personale: propozimin për martesë nga futbollisti i njohur, Cristiano Ronaldo. Në një postim emocionues në Instagram, ajo ka publikuar një foto ku tregon unazën madhështore me diamant, duke shkruar: “Po, dua. Në këtë jetë dhe në të gjitha jetët…
Në një postim emocionues në Instagram, ajo ka publikuar një foto ku tregon unazën madhështore me diamant, duke shkruar: “Po, dua. Në këtë jetë dhe në të gjitha jetët e mia”.
Mes urimeve të shumta nga figura të njohura botërore, ra në sy edhe reagimi i këngëtares shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, e cila komentoi thjesht: “Wowwwwww”.
Ky koment mori mbi 17 mijë pëlqime, duke u renditur ndër më të pëlqyerit në postimin e Georgina-s.
Megjithatë, pavarësisht natyrës pozitive të reagimit, në seksionin e komenteve pati edhe replika ofenduese dhe raciste nga disa përdorues serbë, të drejtuara ndaj artistes shqiptare.
Bebe Rexha dhe Georgina Rodriguez njihen nga takimi i tyre në ceremoninë Joy Awards në Arabinë Saudite, ku kanë ndarë skenën dhe kanë pasur paraqitje të tjera së bashku.
Ky gjest i thjeshtë, por i ngrohtë nga Bebe, tregon lidhjen miqësore mes tyre dhe mbështetjen publike në momente të rëndësishme personale.