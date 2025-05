Propozimet e Dedës: Kryetari i Kuvendit të bëhet në garë me shumë kandidatë, presidenti të zgjedhet nga qytetarët Analisti Ilir Deda, referuar mos-konstituimit të Kuvendit, propozon që zgjedhja e Kryetarit/es të Kuvendit të bëhet në garë me shumë kandidatë “ku fitues është kandidati që fiton përkrahje të 61 deputetëve”. Ai thotë se edhe zgjedhja e presidentit duhet bërë nga qytetarët. Sipas tij, “bllokada e tanshme do të merr epilog një ditë. Por, nëse…