Propaganda serbe në rrugët e Nju-Jorkut: Me kamionë “tregojnë” “terrorin” e Kurtit ndaj serbëve në Kosovë Nëpër rrugët qendrore të Nju-Jorkut, që nga mëngjesi i sotëm tre kamionë thuhet se janë parë duke shfaqur një video të shkurtër e cila pretendon të paraqesë sjelljet e kryeministrit Albin Kurti me serbët në Kosovë, si dhe se nëpër çfarë po kalojnë të njëjtit. “Sot, tre kamionë do të lëvizin nëpër Manhattan dhe nëpër…