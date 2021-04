Pronari miliarder i Spotify afër të blejë Arsenalin

Fjala bëhet për Daniel Ek, pronarin e Kompanisë globale, Spotify, përcjell lajmi.net.

Ek është një sipërmarrës miliarder suedez i cili vlerësohet të ketë një pasuri prej rreth 3.4 miliardë funte. 38-vjeçari është bashkëthemeluesi dhe Shefi ekzekutiv i shërbimit “streaming muzikor” Spotify, i cili ka më shumë se 150 milion përdorues në të gjithë botën që paguajnë.

Ek i cili është një fans i Arsenalit që një kohë të gjatë, thuhet se pas dështimit të Superligës Evropiane, dëshiron që të marrë në pronësi klubin nga pronari i tanishëm amerikan, Kroenke, për të cilin tifozët nuk janë të kënaqur.

Sipas mediave angleze, ai po punon ngushtë me Therry Henry, Denis Bergkamp dhe Patrick Vieira që të blejnë klubin e Arsenalit./Lajmi.net/

🚨 BREAKING 🚨

Daniel Ek, Spotify’s billionaire founder, is working with Thierry Henry, Dennis Bergkamp & Patrick Vieira to launch a potential takeover bid of Arsenal pic.twitter.com/sqqQk4cR1O

— Football Daily (@footballdaily) April 26, 2021