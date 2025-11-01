Pronari i kompanisë: Dëmet nga uji në urën e re të Ibrit mund të arrijnë 150 mijë euro, shkaktuar qëllimisht
Mbrëmë pas mesnate vendpunishtja për urën e re në proces ndërtimi u përfshi nga uji, duke shkaktuar dëme.
Në një prononcim për Mitrovica SOT, pronari i kompanisë së angazhuar për ndërtimin e urës, “Edi Company”, Jahir Nimani, deklaroi se këtë e ka shkaktuar “dora e njeriut me qëllime të caktuara”.
Ai tha se i gjithë materiali brenda është dëmtuar dhe se kanë mbetur të padëmtuar vetëm dy eskavatorët.
I pyetur se cili është dëmi i përkthyer në vlerë monetare, ai tha ende nuk mund të dihet me saktësi por se mund të shkojë “deri në 100 mijë e me gjasë deri në 150 mijë euro”.
“Ne kemi punuar për shtetin”.
Ai shprehu zhgënjimin me institucionet shtetërore dhe tha se “shteti ka dështuar të ofrojë sigurinë e nevojshme që do të garantonin mbarëvajtjen e punimeve”.