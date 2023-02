Pronarët e PSG-së nuk janë përfshirë në bisedimet për blerjen e Manchester United

Manchester United është në diskutime me investitorët e Katarit për një blerje të mundshme, por ata nuk janë të lidhur me pronarët e PSG-së.

Tifozët e United janë duke u përgatitur për jetën pas familjes Glazer, të cilët kanë zotëruar klubin për gati 20 vjet dhe kanë qenë jashtëzakonisht të papëlqyeshëm gjatë gjithë kohës së tyre në klub.

Edhe kur skuadra drejtohej me sukses nga Sir Alex Ferguson, tifozëve nuk u pëlqente sesi pronarët kishin marrë hua shumë për të blerë klubin vetëm për të marrë gjithnjë e më shumë para nga ekipi për të paguar veten.

Me amerikanët më në fund të hapur për shitje, pas kritikave të shtuara vitet e fundit, tani ka dritë në fund të tunelit për fansat.

Së fundmi u raportua se investitorët e Katarit ishin gati të shpenzonin para të mëdha për të blerë klubin, i cili mund të kushtonte deri në 6 miliardë funte.

Pronarët e rinj potencialë thuhet gjithashtu se janë të interesuar të dhurojnë mbi 2 miliardë funte në gjigantët e Premier Ligës për të rinovuar ose rindërtuar ‘Old Trafford’.

Mendohej se kishte një pengesë, me Paris Saint-Germain tashmë në pronësi të grupit të Katar Sports Investment, që do të thotë se dy skuadra me të njëjtët pronarë mund të luanin kundër njëra-tjetrës në Ligën e Kampionëve, gjë që nuk lejohet.

Megjithatë, ‘Times’ raporton se bisedimet tashmë janë zhvilluar dhe drejtuesit e PSG-së në fakt nuk janë përfshirë në diskutime, të cilat mund të anashkalojnë rregullat e UEFA-s./Lajmi.net/