Promtori i Furyt tregon për një meç të mundshëm Fury – Joshua

Fury është duke u stërvitur, por promovuesi i tij, madje edhe shokët e tij të palestrës, nuk e dinë nëse ai do të kthehet për të luftuar fituesin e Oleksandr Usyk kundër Anthony Joshua.

Më 20 gusht, Joshua lufton me Usyk në përpjekje për të rifituar titujt e peshave të rënda WBA, WBO dhe IBF, drejtpërdrejt në Sky Sports Box Office.

Cilido qoftë rezultati, zhurma që Tyson Fury, kampioni i WBC-së, të përballet me fituesin për të vendosur mbretin e padiskutueshëm të kategorisë së peshave të rënda, vetëm sa do të rritet.

Promotori i tij në Mbretërinë e Bashkuar, Frank Warren, thotë se është duke biseduar me të për një rikthim, por se nuk do ta tundojë që ta bëjë një gjë të tillë.

“Unë flas me të gjatë gjithë kohës. Nëse ai dëshiron të luftojë, ai do të luftojë. Unë nuk do ta tundoj atë. Sepse nëse ai ka nevojë për këtë, atëherë ai nuk duhet të luftojë,” tha Warren për Sky Sports.

“Duhet të vijë nga ai dhe zemra e tij. A mendoj se do ta shohim Tyson në një ring [përsëri]? Po sepse mendoj se ai është një njeri luftarak. Tifozët e duan atë”, tha promotori i tij.

“Ai është një klasë tjetër. Dhe ai do të bëjë atë që dëshiron të bëjë”, përfundoi ai. /Lajmi.net/