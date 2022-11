Prokuroria Speciale shënjestron rastin “Reflektori”, 11 persona të përfshirë për narkotikë Prokuroria Speciale ka shënjestruar një rast të koduar me emrin “Reflektori”, ku të përfshirë janë 11 persona për “Blerje, posedim, shpëlarje dhe shitje e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”. Kështu është bërë e ditur nga vetë Prokuroria me anë të një komunikate për media, pa dhënë detaje shtesë lidhur me rastin, shkruan…