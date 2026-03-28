Prokuroria Speciale nis vlerësimin për ekspozitën me gabime të Shkëlzen Gashit, “Masakrat në Kosovë 1998–1999”

28/03/2026 14:57

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se është duke e përcjellë me vëmendje çështjen e ekspozitës “Masakrat në Kosovë 1998–1999”, e cila ishte vendosur në sheshin “Nënë Tereza” në Prishtinë.

Në një komunikatë zyrtare, Prokuroria ka bërë të ditur se rasti do t’i nënshtrohet një vlerësimi ligjor, në përputhje me kompetencat dhe mandatin e Prokurorit të Shtetit, raporton lajmi.net

“Sipas njoftimit, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës përmes Departamentit për Hetimin e Krimeve të Luftës do të analizojë informacionet e publikuara për këtë ekspozitë, për të përcaktuar nëse ekzistojnë elemente të mundshme të përgjegjësisë penale”, thuhet në njoftim.

