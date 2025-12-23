Prokuroria Speciale ngrit aktakuzë ndaj Shpend Ahmetit- vlera e padeklaruar e pasurisë mbi 172 mijë euro
Prokuroria Special ka ngritur aktakuzë ndaj ish-kryetarit të Prishtinës, Shpend Ahmeti.
Prokuroria ka njoftuar se aktakuza ndaj Ahmetit lidhet me mos-raportimin e pasurisë, apo raportim i rremë i të ardhurave.
“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Sh.A., për veprën penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, thuhet në njoftim.
Po ashtu u theksua se i pandehuri akuzohet se, nga viti 2018 e në vazhdimësi deri në vitin 2022, në cilësinë e Kryetarit të Komunës së Prishtinës, me dashje ka paraqitur deklarata të pasakta të pasurisë, përkatësisht duke mos deklaruar deponimet në para të gatshme, të realizuara personalisht gjatë viteve përkatëse.
Sipas aktakuzës, shuma e përgjithshme e mjeteve të padeklaruara arrin vlerën prej 172,600.00 euro.
Rasti i është dërguar për shqyrtim Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti Special./Lajmi.net/