Prokuroria Speciale: Është arrestuar një serb, dyshohet për krime lufte Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se është arrestuar një serb për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale “Krimi i luftës kundër popullsisë civile”. Bëhet fjalë për personin me inicialet M.P me shtetësi të Kosovës dhe të Serbisë. “Prokuroria Speciale njofton se ndaj të njëjtit është dorëzuar kallëzim penal me dyshimin…