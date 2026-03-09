Prokuroria Speciale dhe SPAK nënshkruajnë marrëveshje për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore
Lajme
Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj ka pritur në takim drejtuesin e Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Klodjan Braho.
Në këtë takim, SPAK dhe PSRK nënshkruan një marrëveshje për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore.
“Gjatë takimit, Braho dhe Isufaj shprehën gatishmërinë për angazhim të përbashkët me qëllim avancimin e mëtejshëm të koordinimit ndërinstitucional. Braho, riafirmoi rëndësinë e partneritetit me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës”, ka njoftuar PSRK. /Lajmi.net/