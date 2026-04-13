Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës godasin rrjetin e drogës në Ferizaj: Sekuestrohen rreth 15 kilogramë substanca narkotike, arrestohen dy të dyshuar

13/04/2026 20:58

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka realizuar një operacion të përbashkët që ka rezultuar me arrestimin e dy personave të dyshuar për posedim dhe shitblerje të substancave narkotike.

Aksioni është zhvilluar sot në Komunën e Ferizajt, nën udhëheqjen e Prokurorisë Speciale, me pjesëmarrjen e prokurorit të rastit, Kryeprokurorit të PSRK-së dhe njësive relevante të Policisë së Kosovës.

Sipas njoftimit zyrtar, operacioni është rezultat i një hetimi të gjatë lidhur me dyshimet për veprimtari të një grupi të organizuar kriminal.

Gjatë ekzekutimit të urdhër-kontrollit, autoritetet kanë sekuestruar rreth 15 kilogramë substancë të dyshuar narkotike të llojit heroinë.

Mes tjerash, Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se, në koordinim të plotë me Policinë e Kosovës, do të vazhdojë ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore lidhur me rastin. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 13, 2026

“Mashtrimi nuk matet me vota” – Krasniqi godet Kurtin me akuza...

April 13, 2026

Rast i rëndë në Shtime: 36-vjeçari gjendet pa shenja jete, Policia...

April 13, 2026

Pas rasteve tragjike në ndërtimtari, Hoti shpall aksion kombëtar të inspektimeve...

April 13, 2026

Trump: Nuk ndryshon afati për luftën me Iranin

April 13, 2026

Irani paralajmëron se anijet e Marinës Amerikane që përpiqen të bllokojnë...

April 13, 2026

Tensione në rritje: Donald Trump kërcënon shkatërrimin e anijeve iraniane që...

