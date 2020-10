Prokuroria nis hetimet për tre drejtorë të Komunës së Prizrenit

Për drejtoreshën e Turizmit Sevil Kazaz, avokati Gent Gjini po pretendon se nuk kanë respektuar vendimin e gjykatës për masë të përkohshme të pezullimit të konkursit, dhe 11 punonjësit kanë shkuar në vendin e tyre të punës ku kanë nënshkruar kontratat dhe kanë marrë edhe pagat.

Ky është njoftimi i plot i avokatit Gent Gjini:

“Dëshiroj te ju njoftoj se unë Avokat Gent Gjini pasi përfaqësojë palën e dëmtuar dhe pasi kam bërë denoncimin penal lidhur me 3 drejtore te Komunës se Prizrenit prokurorja e rastit ka marrur vendim tani për nisjen e hetimeve penale për 3 drejtori te komunës se Prizrenit këtu për drejtorin e Arsimit drejtoresha Xhemile Vezgishti Drejtorin për Shërbime Publike Osman Krasniqi dhe Drejtorja e Turizmit Sevil Kazaz

Pra ndaj këtyre 3 drejtorive janë nisur hetimet penale nga ana e prokurorisë se shtetit për veprën penale për mosrespektim te vendimeve te gjykatës .

Këtu behet fjale për një vendim gjykateje me mase te përkohshme te cilën e ka marrur gjykata e Prizrenit e me te cilën është dashur te pezullohet konkursi per 11 punonjës ne këto 3 drejtori por këta Drejtori te cilët kane pasur për detyre ta respektojnë vendimin e gjykatës për mase te përkohshme te pezullimit te konkursit këta nuk e kane bere dhe 11 punonjësit kane shkuar ne vendin e tyre te punës i kane nënshkruar kontratat dhe kane marrur pagat e dyta tani .Tani ne jemi pale te dëmtuar ku unë ne ketë rast jam avokat i palës denoncuese Arian Pulaj dhe jemi ata te cilët e kemi bere njoftimin dhe tani çështja ka kaluar ne nisjen zyrtare te hetimeve ndaj 3 drejtoreve te cilët ne procedure penale janë te pandehur

Këta 3 drejtore duhen te suspendohen nga ana e autoritetit te Komunës se Prizrenit pasi tani me janë nisur hetimet zyrtare nga ana e prokurores por qe fatkeqesisht ende janë ne detyre dhe janë totalisht te papërgjegjshëm mbi ligjin”, ka njoftuar ai./Lajmi.net/