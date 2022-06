Prokuroria nis hetimet ndaj deputetit të VV-së i cili tha se ia vodhën 50 mijë euro në banesën e tij

Zëdhënësja e kësaj prokurorie, Laureta Ulaj a thënë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore në lidhje me këtë rast.

“I nderuar, rastit te cilit ju keni referuar, ju njoftojmë se me urdhër të prokurorit kujdestar është iniciuar rast në drejtim të veprës penale “Vjedhja e rënde”, si dhe në koordinim me policinë janë duke u ndërmarre të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim te ndriçimit te gjitha rrethanave te kësaj çështjeje penale. Rasti është ne hetime”, është shprehur Ulaj për Klankosova.