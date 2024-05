Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj Goran Rakiqit për mosraportim të saktë të pasurisë

Me këto veprime, Rakiq po akuzohet se ka kryer veprën penale nga kapitulli i korrupsionit “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave ose dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare”, nga neni 430, paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, vepër kjo e dënueshme me dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.

Në arsyetimin e aktakuzës, thuhet se Rakiq në deklaratën e tij të dhënë në Prokurori në tërësi e ka pranuar kryerjen e veprës penale dhe i njëjti është shprehur i gatshëm që të hyjë në negociata për pranimin e fajësisë.

E një gjë të tillë për “Betimi për Drejtësi”, më 25 prill 2024 e kishte konfirmuar edhe kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, kur në objektin e kësaj Prokurorie ishte parë tani i akuzuari Rakiq.

“Betimi për Drejtësi”, ka tentuar të kontaktojë edhe të akuzuarin Rakiq, mirëpo i njëjti ishte i paqasshëm.