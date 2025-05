Prokuroria në Ferizaj kërkon caktimin e paraburgimit ndaj të dyshuarit për shit-blerje narkotikësh

Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit L.H., nga komuna e Prishtinës, për shkak të dyshimit të veprës penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se më datë 07.05.2025, rreth orës 15:40, në fshatin Bibaj, Komuna Ferizaj, konkretisht në dalje të autostradës Ferizaj-Prishtinë, i pandehuri pa autorizim ka poseduar me qëllim të shitjes substanca narkotike të llojit marihuanë në atë mënyrë që ditën kritike derisa i pandehuri ishte pasagjer në veturën “Tiguan”, të cilën e drejtonte F.H., dhe atë pasi që ishin ndalur në hyrje të autostradës në fshatin Bibaj, konkretisht në pushimore, në momentin që vëren zyrtarët policor i pandehuri hedh në tokë dy qese me substancë narkotike marihuanë të mbështjellura në foli alumini me pesha 99.2 gram dhe 98.9 gram ndërkaq pas kontrollit tek i njëjti gjendet edhe një cigare me substancë narkotike e llojit marihuanë, me peshë 0.5 gram, kurse nën dyshimin se i njëjti posedon sasi tjera narkotike është kryer kontrolli dhe bastisja në banesën ku jeton në Prishtinë, ku janë gjetur dhe sekuestruar: substancë e dyshuar narkotike e llojit Marihuanë me peshë të përgjithshme 1460 gram, foli alumini, peshore e tipit “Avec”, foli najloni, të cilat dyshohet se kanë qenë të destinuara për paketimin dhe ndarjen e substancës narkotike me qëllim të shitjes, si dhe para të gatshme në kartëmonedha 7×100 euro, 38×50 euro, 22×20 euro, 17×10 euro dhe 11×5 euro , në total tremijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë (3265) euro, të cilat janë sekuestruar nga policia, me çka ka për të kryer veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 267 par.1 të KPRK-së.

I pandehuri që nga data 7 Maj 2025, me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh për veprën penale të lartëcekur.