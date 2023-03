Prokuroria konfirmon dy veprat për të cilat dyshohen gjashtë të ndaluarit në lidhje me dhunën në Podujevë Prokuroria Themelore në Prishtinë ka dhënë detaje për lajmi.net në lidhje me personat e dërguar në mbajtje pas incidentit në Podujevë. Gjashtë persona janë dërguar në mbajtje, përfshirë edhe një 16-vjeçar në lidhje me incidentin që ndodhi pas përfundimit të ndeshjes mes Llapit dhe Ballkanit. Gjashtë personat e ndaluar janë dërguar në mbajtje për shkak…