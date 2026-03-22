Prokuroria kërkon paraburgim ndaj personit që dyshohet se vrau vëllain e tij në Pejë
Lajme
Prokuoria Themelorë në Pejë, ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit për vrasjen e djeshme në Klinë.
Këtë e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi.
Ai ka thënë se sot pritet të mbahet seanca e procedurës paraprake.
“Prokuroria Themelore ne Peje, Departamenti i Krimeve te Renda ka parashtruar kerkese per caktimin e mases se paraburgimit ndaj personit te pandehur per vepren penale “Vrasje e rende”. Seanca e procedures paraprake pritet te mbahet sot pasdite”, ka thënë Nikçi për lajmi.net.
Rasti ka ndodhur dje në fshatin Bokshiq të Klinës.
Atë e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, duke bërë të ditur se njësitet policore dhe Prokuroria po vijojnë hetimet.
“Rreth orës 15:10 policia është njoftuar se, pas një fjalosjeje mes dy vëllezërve, njëri nga ta e qëlloi tjetrin me armë. Viktima u dërgua në emergjencën e Klinës, e më pas u bart drejt Spitalit të Pejës. Pak para se të nisej në drejtim të QKUK-së për tretman mjekësor, viktima fatkeqësisht ndërroi jetë. Në vendin e ngjarjes kanë dalur njësitet relevante të policisë dhe Prokurorisë, të cilat po vijojnë me procedurat hetimore” deklaroi Gashi. /Lajmi.net/