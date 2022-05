​Prokuroria jep detaje për sulmin ndaj pronarit barnatores “Rexall” në Prishtinë

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se lidhur me rastin ku i dëmtuar është pronari i barnatores “Rexall”, në Prishtinë, D.A., i cili para disa ditësh është sulmuar nga disa persona me mjete të forta, ashtu që, prokurori kujdestar, ka autorizuar policinë në ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore lidhur me këtë rast.