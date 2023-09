Prokuroria jep detaje për aksionin e Policisë në veri të vendit

Prokurori special Naim Abazi ka thënë se aksioni i Policisë së Kosovës të premten është zhvilluar kryesisht në pronat të cilat tanimë janë evidentuar si prona të të dyshuarit Milan Radojiçiq.

Prokurori Abazi tha se aksioni është bërë me kërkesë të Prokurorisë Speciale e me urdhër të gjykatës kompetente.

“Ky aksion është bë me urdhër të Gjykatës, me kërkesë të kësaj Prokurorie në pesë lokacione të ndyshme në komunat e pjesës veriore të Kosovës. Kryesisht në pronat të cilat tanimë janë të evidentuara si prona të të dyshuarit Milan Radojiçiq, ndërsa sa i përket rezultateve ose gjërat që kemi gjetë në këto lokacione, provat qoftë ato materale dhe ato sendeve të cilat ne konsiderojmë të sekuestrohen do t’ju njoftojmë me kohë përmes një kumtese nga zëdhënësësit e kësaj Prokurorie”, tha Abazi.

Më tutje ai shtoi se janë duke i evidentuar pronat të cilat dyshohen se janë në emër të Radojiçiqit dhe personave të tretë ku ai i ka transferuar ato prona.

“Gjithçka që i përket operacionit dhe çështjeve të realizimit sa i përket kësaj urdhërese është përkujdesë Policia e Kosovës me detaje. Ne jemi ende tu i evidentu pronat të cilat dyshohet se kanë qenë në emër të tij apo personave të tretë ku ai ka transferu këto prona, por për rezultatin e tyre më saktësisht do t’ju njoftojmë në një njoftim të radhës pasi të përfundon në tërësi operacioni”, tha Abazi.

Theksojmë se mëngjesin e sotëm rreth orës 06:00 ka nisur një aksion i madh i forcave speciale të Policisë së Kosovës.

Ky aksion i Policisë së Kosovës ka për synim kontrollimin dhe sekuestrimin e disa prej pronave të nënkryetarit të Listës Serbe, Milan Radojçiq.

Lajmi.net mëson po ashtu se shumë forca policore janë nisur në drejtim të liqenit të Ujamanit.

Në këtë pjesë është njëra nga villat milonëshe e Milan Radojçiq. Krejt këto aksione po bëhet vetëm disa ditë pas një sulmi terrorist që ndodhi të dielën kundër Policisë së Kosovës./Lajmi.net/