“Prokuroria ia gjeti disa emaile Nagip Krasniqit në banesën e tij, po fliste me Kurtin e Rizvanollin”

Gazetari Vehbi Kajtazi ka thënë se gjatë bastisjes nga Policia e Kosovës, Nagip Krasniqit, i janë gjetur disa posta elektronike (emaila).

Në këto (emaila) shihen edhe biseda mes tij dhe kryeministrit Kurti e ministres Rivanolli, gjithnjë sipas Kajtazit, përcjell lajmi.net.

Në një paraqitje për Klan Kosovën, gazetari i njohur për fushën e Drejtësisë, deklaroi se pjesën tjetër të këtyre bisedave do ta zbulojë Prokuroria.

“Gjatë batisjes ju nuk keni qenë në banesën e Nagip Krasniqit, a keni mund me marr vesh çka ju ka gjet në shpi, a keni mujt me kuptu se ju kanë marrë disa emaila që i ka pasë të printuara në shtëpi, me Albin Kurtin dhe me ministren Artane Rizvanolli pjesën tjetër e zbulon prokuroria”, tha ai, veç tjerash.