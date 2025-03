Prokuroria i ngriti aktakuzë për sulm dhe kanosje, Damka: Është e pabazë, do të dëshmohet në gjykatë Gjykata Themelore në Prizren sot ka ngritur aktakuzë për sulm dhe kanosje ndaj ministrit në detyrë të Zhvillimit Rajonal, Fikrim Damka, dhe një familjari të tij Fuad Damkës. I pari deklaroi se ai bashkë edhe me të akuzuarin tjetër janë të pafajshëm. Damka tha se kjo do të dëshmohet në gjykatë. “Për momentin jam jashtë…