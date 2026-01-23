Prokuroria e Prizrenit thërret konferencë për media
Pas aksionit të sotëm të zhvilluar prej disa orësh në Prizren, Prokuroria Themelore atje ka thirrur konferenca për media. Konferenca pritet të nis në ora 15:00. Kjo konferencë vie pas mbi 100 personave të arrestuar në lidhje me dyshimin për vjedhje të votave për kandidatët për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit./Lajmi.net/
