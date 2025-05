Prokuroria e Prishtinës inspekton vendpunimet në disa lokacione ku s’kishte siguri për punëtorët

Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton opinionin publik se në kuadër të zbatimit të planit të punës për vitin 2025 të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, ndërlidhur me sigurinë në punë, gjatë ditës së djeshme ka realizuar një sërë aktivitetesh në disa lokacione.

Është evidentuar se në disa vendpunime në Komunën e Fushë Kosovës po kryheshin punime pa pajisje të nevojshme të sigurisë në vendin e punës, duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve, me ç’rast janë ndaluar punimet në këto lokacione si dhe është inspektuar një aksident në vendin e punës në Mazgit, Komuna e Obiliqit.

Në vendin e ngjarjes ka dalë Koordinatori për rastet e veprave penale qe ndërlidhen me sigurinë në vendin e punës, njëherit prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë së bashku me Inspektorët e ndërtimit, të cilët kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për parandalimin e pasojave të mundshme gjatë punës dhe rritjes së nivelit të sigurisë në vendin e punës, ku për shkak të mos ndërmarrjes së masave të përgjithshme të sigurisë dhe shëndetit në punë, mungesës së skelave, mos mbylljes së ashensorëve dhe mos mbylljes së shkallëve, janë ndaluar punimet në disa vendpunime.

Prokuroria Themelore në Prishtinë mbetet e përkushtuar që në bashkëpunim me Inspektorët përkatës, të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme brenda kompetencave ligjore, me qëllim të preventivës së veprave penale të kësaj natyre dhe zvogëlimit të rasteve me pasojë vdekje në vendin e punës./Lajmi.net/