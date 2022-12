Prokuroria e Apelit dhe ajo Themelore në Prishtinë nga nesër fillojnë punën me kapacitete të plota Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi Jetish Maloku, ka mbajtur takimin e 224-të me radhë, sipas rendit të paraparë të ditës. Takimi ka filluar me plotësim-ndryshimin e agjendës dhe me miratimin e procesverbaleve të takimit 221, 222 dhe 223 të KPK-së. Në vazhdim është shqyrtuar dhe miratuar kërkesa e Kryeprokurorit të Prokurorisë…