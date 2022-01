Prokuroria deklarohet për vrasjen e 30 vjeçarit në Pakashticë të Llapit

E në vendin e ngjarjes përpos ekipit mjekësor, zyrtarëve policorë ka dalë edhe prokurorja e rastit.

E lidhur me këtë ngjarje nga Prokuroria Themelore në Prishtinë kanë deklaruar se tani për tani janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat e rastit.

“Ju njoftojmë se prokurorja kujdestare ka dale në vendin e ngjarjes, ku ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e një personi. Aktualisht janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për t’i sqaruar rrethanat e rastit. Per zhvillimet e tjera do t’ju njoftojmë me kohe”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Ndërsa zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti tha për lajmi.net se tashmë janë duke u ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të zhvilluar hetimet e rastit./Lajmi.net/