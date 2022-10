Prokuroria deklarohet për operacionin “TOTO”, në mesin e të arrestuarve edhe një prej zyrtarëve policor Prokuroria Themelore në Prizren është deklaruar në lidhje me aksionin e djeshëm të Policisë së Kosovës të koduar “TOTO”. Prokuroria ka njoftuar se me këtë rast janë arrestuar të gjithë të dyshuarit 13 persona, në mesin e të cilëve është edhe një zyrtar policor. Lidhur me këtë rast janë bastisur- kontrolluar 19 lokacione (vendbanime dhe…