Prokurori tërhiqet nga ndjekja penale ndaj kryetarit të “Dardanëve”

Gjatë dhënies së fjalës së tij përfundimtare, prokurori Naim Abazi është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarve për fajde Rrahim Brahimi dhe Lulzim Berisha kryetarit të grupit të tifozëve “Dardanët” , ndërkaq ka kërkuar nga gjykata aktgjykim dënues për të akuzuarit Dalip Brahmi, Bujar Gërbeshi dhe Ismet Salihu.

Prokurori special Abazi fjalën e tij përfundimtare e dorëzoi më shkrim dhe të njëjtën e elaboroi në pika të shkurta, duke theksuar se Prokuroria Speciale konsideron se duhet qëndruar në tersi pranë aktakuzës pasi që sipas tij gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe nga gjendja faktike janë vërtetuar veprimet e të akuzuarve ku manifestohen veprat penale për çka ngarkohen.

Ai ka deklaruar se tërhiqet nga ndjekja penale ndaj të akuzuarve Rrahim Brahimi dhe Lulzim Berisha me arsyetimin se nuk ekziston lidhja e duhur ne mes të gjendjes faktike me elemente e veprës penale për të cilat akuzohen të njëjtit.

Përfaqësuesi i palëve të dëmtuara, avokat Eset Berisha pas dorëzimit me shkrim te fjalës se tij përfundimtare tha se gjatë shqyrtimit gjyqësor janë vërtetuar faktet me të cilat dëshmohet kryerja e veprave penale nga të akuzuarit e me te cilat veprime është dëmtuar skajshmërisht pala e dëmtuar.

Berisha kërkoi drejtësi për palën e dëmtuar duke kërkuar që e njëjta të kompensohet në raport me dëmin e pësuar.

Tutje, mbrojtësi i të akuzuarit Dalip Brahimi, avokati Visar Vehapi pas dorëzimit të fjalës së tij përfundimtare me shkrim tha se provat e dorëzuara nga mbrojtja gjatë shqyrtimeve gjyqësore janë prova te pakundërshtueshme. Sipas tij, çdo prokuror e gjykatës nuk mund t’i vë në pikëpyetje të njëjtat.

Vehapi tha se të mbrojturit të tij iu pamundësua parashtrimi i pyetjeve kundrejt palës së dëmtuar Skender Blakqorit pasi që i njëjti gjatë deklarimit kishte thënë se mbetet në tërësi pranë deklaratave të dhëna në polici e prokurori edhe pse nuk i kujtohen të njëjta.

Kjo formë, sipas avokatit Vehapi, është në kundërshtim me nenin 31 të Kushtetutës paragrafin 4 ku thuhet se çdo i akuzuar ka te drejte t’i bëjë pyetje dëshmitarëve, e që në rastin konkret të akuzuari Brahimit iu pamundësua kjo e drejtë.

Vehapi mes tjerash tha se ka besim të plotë në sistemin e drejtësisë dhe se beson se kjo aktakuzë nuk do të kalojë dhe se ndaj të mbrojturit të tij do shpallet aktgjykim lirues.

“I vetmi aktgjykim i ligjshëm dhe i drejte është ai lirues”, tha Vehapi, raporton” Betimi për Drejtësi”.

Mbrojtësi i të akuzuarit Ismet Salihu avokat Blerim Cakolli fjalën përfundimtare e dorëzoi me shkrim dhe tha se krejt ajo qe është elaboruar në këtë shqyrtim lidhet me dy dëshmitarë që lidhen me të mbrojturin e tij e që kanë deklaruar se nuk ndihen të dëmtuar andaj janë të bindur se i akuzuari Salihu është i pafajshëm.

Kështu i njëjti kërkoi nga ana e gjykata që të marrë aktgjykim lirues sepse sipas tij s’ka prova që e argumentojnë fajësinë e të mbrojturit të tij.

Mbrojtësi i të akuzuarit Bujar Gërbeshi, avokat Flakron Sylejmani fjalën përfundimtare e dorëzoi me shkrim dhe shtoi se veprimet e klientit të tij nuk paraqesin veprën për te cilën akuzohet.

Ai shtoi se gjate këtij procesi, nuk është vërtetuar se i mbrojturi i tij ka qenë pjesë e ndonjë grupi te organizuar kriminal dhe se prokuroria nuk prova qe do vërtetohet fakti se i mbrojturi i tij ka pasur qellim t’i shkaktojë dem dikujt duke e shfrytëzuar gjendjen e vështirë financiare.

Tutje theksoi faktin se i mbrojturi i tij s’ka renë ndesh me ligjin me herët andaj kërkoi që në fund të shpallet aktgjykim lirues ndaj tij.

Pasi që prokuroria u tërhoq nga ndjekja penale e të akuzuarve Rahim Brahimi dhe Luzlim Berisha, mbrojtësit e tyre nuk patën nevojë për dhënien e fjalës përfundimtare.

Mbrojtësi i të akuzuarit Rrahim Brahimi avokat Nasuf Hasani e ka falënderuar prokurorin që shtë tërhequr nga aktakuza. “Meqë prokurori u tërhoq, e falënderoj për guximin dhe profesionalizim”, ka thënë Nasufi.

Në rrethana të tilla seanca e sotme ka përfunduar, ndërkaq kryetari i trupit gjykues Kujtim Krasniqi tha se shpallja e aktgjykimit pritet të bëhet brenda afatit të caktuar ligjor.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, Dalip Brahimi, Ismet Salihu, Bujar Gerbeshi ngarkohen për veprën penale “Fajde” dhe “Krim i Organizuar”.

Dalip Brahimi akuzohet edhe për veprën penale “Detyrimi” , Rrahim Brahimi për veprën penale “Fajde” dhe Lulzim Berisha për veprën penale “Fajde”.

Në këtë rast, për bixhoz të paligjshëm kanë qenë të akuzuar edhe Ismet Salihu e Alban Geci, por ata janë dënuar me nga gjashtë muaj burgim, pasi e kanë pranuar fajësinë. Të akuzuarit Geci, në dënimin e shqiptuar i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim, ndërsa pjesa tjetër e dënimit i është zëvendësuar me 3 mijë euro gjobë.