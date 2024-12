Projekti me të cilin u krenuan sot Kurti, Aliu e Hyseni ishte projekt i Rexhep Kadriut nga një qeverisje tjetër Kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, me ministrin e Infrastrukturës, Liburn Aliu e zëvendësministrin Hysen Durmishi, të premten përuruan një rrugë në dalje nga qyteti i Gjilanit. “Projekti në vlerë prej 3 milionë eurosh përveç rrugës me gjatësi 2900m me katër korsi përfshinë edhe shirit të biciklistëve, trotuar në të dyja anët, kanalizim kabllor, fekal e…