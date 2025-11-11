“Profesori që shkoklon hibrida nëpër studio” – Peci ‘krenohet’ për debatin me tone të ashpra mes Krakut e gazetarit Olluri

Pas debatit të tensionuar mes deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Nezir Kraku, dhe gazetarit Parim Olluri në emisionin Pressing, ku përplasja verbale mes tyre pothuajse u kthye në përleshje fizike, ka reaguar edhe ministri, Faton Peci. Peci ka publikuar në profilin e tij në Facebook një fotografi me deputetin Kraku, duke shkruar mbi të, raporton lajmi.net…

Lajme

11/11/2025 23:14

Pas debatit të tensionuar mes deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Nezir Kraku, dhe gazetarit Parim Olluri në emisionin Pressing, ku përplasja verbale mes tyre pothuajse u kthye në përleshje fizike, ka reaguar edhe ministri, Faton Peci.

Peci ka publikuar në profilin e tij në Facebook një fotografi me deputetin Kraku, duke shkruar mbi të, raporton lajmi.net

“Profesori që shkoklon hibrida nëpër studio.”/Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2025

Kajtazi për aktakuzën ndaj Hajdarit: I ka rreth 200 faqe, aktakuza...

November 11, 2025

Abdixhiku godet Konjufcën: Po të kishte dinjitet s’do ta merrte këtë...

Lajme të fundit

Kajtazi për aktakuzën ndaj Hajdarit: I ka rreth...

Abdixhiku godet Konjufcën: Po të kishte dinjitet s’do...

Bashkëshorti i Haxhiut shpërthen ndaj shoqërisë civile: Kryeziu,...

“Peci mban afër njerëz që merren me vjedhje...