“Profesori që shkoklon hibrida nëpër studio” – Peci ‘krenohet’ për debatin me tone të ashpra mes Krakut e gazetarit Olluri
Pas debatit të tensionuar mes deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Nezir Kraku, dhe gazetarit Parim Olluri në emisionin Pressing, ku përplasja verbale mes tyre pothuajse u kthye në përleshje fizike, ka reaguar edhe ministri, Faton Peci.
Peci ka publikuar në profilin e tij në Facebook një fotografi me deputetin Kraku, duke shkruar mbi të, raporton lajmi.net
“Profesori që shkoklon hibrida nëpër studio.”/Lajmi.net/