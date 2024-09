Profesori nga Beogradi reagon ndaj deklaratave të Vuçiqit: Hero është ai serb që blen sot tek bizneset shqiptare në Veri

Ai në postimin e tij ndërhyri në pjesën që dje presidenti serb e përmendi, lidhur me bizneset shqiptare që janë hapur në veri të Kosovës, përcjell lajmi.net.

Videonovic ka thënë se për Vuçiqin, fakti që serbët s’hyjnë në dyqanet e reja shqiptare në pjesën veriore të Mitrovicës edhe pse ata japin ujë dhe lëngje falas, s’është qëndrim heroik për popullin serb.

Tutje profesori serb, thotë se Vuçiq thjeshtë deshi të thotë që njerëzit e Listës Serbe do të ulen dhe regjistrojnë se kush ka hyrë në këto biznese dhe pastaj i djegin veturën.

Videnovic thotë se ky është terrori i vërtetë me të cilën jetojnë serbët në Veri të Kosovës.

“Heroi do të ishte ai që hyn në dyqan, i paguan atij njeriu të ndershëm atë që bleu dhe i uron fat dhe suksese në biznes”, ka shkruar Videnovic./Lajmi.net

Vučiću, to što Srbi ne ulaze u nove albanske radnje u severnom delu Mitrovice, iako dele besplatno vodu i sokove, nije junačko držanje srpskog naroda. To samo znači da ljudi Srpske liste sede i beleže ko je ušao, da mu posle spale automobil. To je pravi teror pod kojim žive Srbi…

