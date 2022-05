​Profesori nga Australia do të operojë 29 fëmijë kosovarë në QKUK

Nga sot, në Klinikën e Kirurgjisë së Fëmijëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, do të qëndrojë profesori i njohur nga Australia, Pedy Dewan, i cili bashkë me ekipin vendas të klinikës do të operojnë 29 fëmijë me probleme të lindura kongjenitale.