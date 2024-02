Profesori britanik për Kurtin: Ai i di rreziqet

Pas sulmit 24 shtatorit në Banjskë të Zveçanit, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku nga një formacion terrorist, Serbia ndodhet në një pozitë të vështirë.

Kështu së paku po e vlerëson situatën diplomati nga Britania, Timothy Less.

Less, thotë se kjo çështje i hapi edhe rrugë kryeministrit Albin Kurti të marrë vendime të guximshme, siç është edhe heqja e dinarit serb nga pagesat me para të gatshme në Kosovë.

“Më duket sikur Kosova po përfiton nga një mjedis politik më i favorshëm pas sulmit në Banjska dhe zgjedhjeve të diskutueshme në Serbia, të cilat gjeneruan një reagim kundër Beogradit. Vendimi i Uashingtonit për të shitur raketat e Kosovës Javelin dhe vendosja e trupave shtesë britanike dhe gjermane në Kosovë e kanë forcuar më tej pozitën e Kurti. Z. Kurti është një politikan i zgjuar dhe ai po shfrytëzon mundësinë që i është ofruar për të shtyrë përpara qëllimin e tij për konsolidimin e pavarësisë së Kosovës. Çuditërisht, vendimi për ndalimin e dinarit ka ardhur së bashku me një vendim për t’i dhënë armë të gjata policisë në veri të Kosovës dhe e ka forcuar retorikën e tij në lidhje me dialogun e udhëhequr nga BE – se Komuniteti i Komunave Serbe nuk është prioritet, dhe se ai kurrë nuk premtoi hartimin e një statuti, e kështu me radhë”, thotë Less.

Timothy Less, nuk pret që Kosova do të ndëshkohet nga komuniteti ndërkombëtar për heqjen e dinarit, edhe pse shtetet aleate po insistojnë që vendimi të shtyhet për një periudhe tjetër.

“Nuk më takon mua të them nëse zoti Kurti ka të drejtë apo gabim. Ai i di rreziqet dhe mundësitë dhe po vepron në përputhje me rrethanat. Fakti që NLB Komercijalna Bank është tërhequr efektivisht nga tregu kosovar është një shenjë se kjo është një betejë që ai mund ta fitojë. Nderkombetaret nuk do ta ndëshkojnë Kosovën për atë që ka bërë diçka me të cilën në thelb pajtohen”, shprehet ai.

Rregullorja e BQK-së, e cila përcakton që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në gjithë vendin, hyri në fuqi më 1 shkurt, pavarësisht presionit ndërkombëtar.