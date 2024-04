Profesori amerikan: Vuçiqi bombastik u mund nga Osmani

Profesori Joseph tha se Osmani e ka mundur Vuçiq-in në debat me të.

“Surpriza më e madhe nga përballja e sotme e KS të OKB-së mes Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani dhe Presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq: Vuçiqi bombastik u mund nga Osmani e cila ishte e përgatitur tërësisht? Jo, kjo ishte e pritshme. Osmani: “Ndërhyrja e NATO-s … shënoi një … moment historik vendimtar në historinë e njerëzimit.” Përfaqësuesi rus: “Agresioni i NATO-s kundër ish-Jugosllavisë u bë një pikë uji në historinë globale””, ka shkruar profesori Joseph në platformën “X”.

Biggest surprise from today’s UNSC face-off between Kosovo President Vjosa Osmani and Serbia President Aleksandar Vucic: that bombastic Vucic was overmatched by dignified, thoroughly-prepared Osmani? No, that was to be expected. https://t.co/hTjlCZWDGb

