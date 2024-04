Profesor Krasniqi para Këshillit të Etikës: Unë nuk e kam ngacmuar seksualisht asnjë studente

Këshilli i Etikës po mban mbledhje, ku në seancë dëgjimore ka profesorin universitar Xhevat Krasniqi.

Krejt kjo ka ardhë si rezultat i dhjetëra denoncimeve për ngacmim seksual për profesorin në fjalë, shkruan lajmi.net.

Lajmi.net po e ndjekë nga afër këtë seancë, dhe se aty profesori Krasniqi i ka mohuar të gjitha akuzat dhe denoncimet e bëra nga studentët për të.

“Unë nuk e kam ngacmuar seksualisht asnjë studente, as nuk i kam detyruar me u pyet me gojë”, theksoi ai.

Në këtë mbledhje janë sjellur dëshmi dhe rrëfime nga ana e studenteve dhe mënyrën se si Krasniqi i ngacmonte seksualisht dhe sillej me gjuhë të rënde dhe veprime banale.

Xhevat Krasniqi, profesor i rregullt pranë Fakultetin e Edukimit, është denoncuar nga 27 studente të Fakultetit të Mjekësisë për ngacmim seksual, në Këshill të Etikës, ndërsa menjëherë pas denoncimit fakulteti në fjalë ka ndërprerë bashkëpunimin me Krasniqin, por jo edhe Universiteti i Prishtinës.

Ai vazhdon të ligjërojë në Fakultetin e Edukimit./Lajmi.net