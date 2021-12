Producenti Mixey ka një njoftim për artistët e estradës duke filluar nga janari i vitit 2022

Ndërkohë, sot përmes një postimi në rrjete sociale njoftoi se do e vazhdojë punën edhe gjatë vitit 2022, shkruan lajmi.net.

Në storien e tij në Instagram, Mixey shkroi se do rikthehet me bashkëpunime të shumta dhe me artistë të ndryshëm.

“2021 kemi prodhuar mbi 25 këngë këtë vit. Faleminderit të gjithë këngëtarëve dhe bashkëpunëtorëve që besuan punën tonë. E shijuam çdo moment që kaluam bashkë. E kam një lajm për ju. Duke filluar prej janar 2022, përveç këngëve që i punojmë me këngëtarë në vazhdimësi për ta, Mixey po rikthehet edhe me bashkëpunime me artistë të ndryshem. Love from Mixey music”, thuhet në postimin e producentit.

Ndryshe, Mixey ka një numër bashkëpunimesh me artistë shqiptarë dhe projektet e tyre muzikore kanë rezultuar të jenë të suksesshme duke arritur shikueshmëri të madhe në platforma sociale.

Disa nga bashkëpunimet e Mixey me këngëtarë të estradës janë: Capital T-Hatixhe, Enca-Amor, Nora Istrefi-As ni gotë, Valza-Mon Ami e tjera./Lajmi.net/