Producenti i Hollywoodit David Pearce dënohet me 150 vjet burg
David Pearce është burgosur për përdhunim dhe vrasje me një dënim që zgjat deri në vitin 2171.
Producenti i Hollywood-it, 42-vjeç, u shpall fajtor për vrasjen e dy grave dhe përdhunimin e shtatë të tjerave, me dënimin e tij prej 146 vjet burg që u dha më 29 tetor.
Ai u dënua për vdekjen e modeles 24-vjeçare dhe aktores aspirante Christy Giles dhe 26-vjeçares Hilda Marcela Cabrales-Arzola, të cilat u vranë më 13 nëntor 2021. Të dyja gratë vdiqën nga mbidoza fatale e drogës.
U raportua se Pearce u dha grave drogë, duke përfshirë fentanil dhe ilaçin kundër përdhunimit GHB, në shtëpinë e tij në Beverly Hills, pasi u takuan në një festë në depo disa orë më parë.
Trupat e tyre u lanë të vdekur jashtë spitaleve të Los Anxhelosit nga burra të maskuar. Zyra e Prokurorit të Qarkut të Los Anxhelosit theksoi se si ndodhën ngjarjet atë natë. Pearce i la viktimat në dy spitale të ndryshme lokale, me Giles që mbërriti i vdekur në spital, raporton KosovaPress.
Cabrales-Arzola u ringjall dhe vdiq 11 ditë më vonë, një ditë para asaj që do të kishte qenë ditëlindja e saj e 27-të. Pearce kreu sulme të shumta seksuale të lehtësuara nga droga kundër shumë grave që shtrihen nga viti 2005 deri në vitin 2021, siç u zbulua në gjykatë.
Krimet përfshinin tri akuza për përdhunim me dhunë, dy akuza për depërtim seksual me anë të përdorimit të forcës dhe nga një akuzë për përdhunim të një personi të pavetëdijshëm dhe sodomi me anë të përdorimit të forcës.
Të shtatë viktimat dëshmuan në gjyq për ‘shthurjen seksuale dhe tendencat e dhunshme’ të Pearce, tha raporti nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.
Pearce u shpall fajtor për krimet në shkurt dhe u dënua për disa vepra të tjera penale seksuale.
Gjyqtarja Eleanor Hunter urdhëroi maksimumin prej 25 vjetësh deri në burgim të përjetshëm për secilën vrasje, me dënime shtesë për përdhunim.
Disa raporte kanë sugjeruar se ai ishte një ‘producent i rremë’, me disa që sugjerojnë se ai ishte në të vërtetë një promotor klubi që përdorte kreditet e tij të pakta për të imituar veten si dikush në biznesin e argëtimit.