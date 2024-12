Prodhuesi turk: Fabrika do të prodhojë municione me standarde të NATO-s, krenar për vendin tonë mik Kosovën Kosova ka nënshkruar kontratë me prodhuesin shtetëror turk “Makine ve Kimya Endüstrisi” (MKE), për vënien në funksion të fabrikës së municioneve. Prodhuesi turk përmes një njoftimi në Facebook ka bërë të ditur se fabrika do të prodhojë municion në përputhje me standardet e NATO-s. Ky projekt është një hap i rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit…