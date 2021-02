Prodhohet laptopi më i lehtë në botë

Vaio Z mund të jetë produkti më ambicioz i kompanisë deri më tani. Përmban deri në Core i7-11357H me katër bërthama të Intel dhe me një peshë fillestare prej 0.9 kg , do të jetë laptopi më i lehtë që ka ndonjëherë një procesor të serisë H Intel.

Vaio Z është laptopi i parë që është bërë nga “fibra karboni të konturuar”. Fibra e karbonit gjendet në disa prej laptopëve më të mirë e të lehtë në treg, duke përfshirë linjën Dell XPS – është një material i fortë dhe i lehtë.

Vaio thotë se pajisja ka kaluar 26 teste “rënie sipërfaqe” dhe do të mbajë rreth 13 orë e gjysmë bateri. Sa i përket specifikimeve të tjera ka deri në 2TB hapësirë ​​ruajtëse, 32 GB memorie, grafikë të integruar Iris Xe dhe një ekran FHD ose ekran 4K 14 inç. Ekziston një tastierë me ndriçim, një kamerë në internet me një grila fizike, një port HDMI me madhësi të plotë dhe dy porta USB-C gjithashtu. Mund ta palosni ekranin deri në 180 gradë.

Vaio Z do kushtojë 3.579 dollarë, pra nuk do të jetë një blerje praktike për shumicën e njerëzve, por gjithsesi është një arritje mbresëlënëse.