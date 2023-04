“Procesi në Hagë mbyllet në 2025, ish-komandantët do të dalin të pafajshëm” Eksperti i sigurisë, Drizan Shala, pandeh se gjykimi në Hagë për ish-krerët do të vazhdojë deri në vitin 2025. Këto deklarime ai i regjistroi në një paraqitje televizive për Euronews Albania, përcjell lajmi.net. Ai gjithashtu thotë se ata do të dalin të pafajshëm nga ky proces që synon të njollosë figurën e tyre. “Ky proces…