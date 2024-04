Procesi i votimit në veri, shefi i EULEX: Po monitorojmë situatën e sigurisë rreth vendvotimeve në Veri bashkë me Policinë dhe KFOR’in Shefi i EULEX’it, Giovanni Pietro Barbano, ka thënë se bashkë me Policinë e Kosovës dhe KFOR’in janë duke monitoruar situatën rreth vendvotimeve në katër komunat në veri. “Në koordinim me Policinë e Kosovës dhe KFOR-in, EULEX-i është duke monitoruar situatën e përgjithshme të sigurisë rreth vendvotimeve në katër komunat ku po zhvillohet votimi për largimin…