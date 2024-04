“Procesi i Berlinit, elementi kyç për përparimin e Kosovës”, Rohde përkrah deklaratat e Sarrazinit

Kështu po vlerëson edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, i cili njofton për përfundimin e vizitës së Manuel Sarrazinit në Kosovë, me takimin me kryeministrin, Albin Kurti, përcjell klankosova.tv.

”Në takim me kryeministrin Albin Kurti, përfaqësuesi special gjerman, Manuel Sarrazin përfundoi vizitën e tij në Kosovë. Duke shprehur mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për rrugën e Kosovës përpara drejt integrimeve euroatlantike, ai theksoi se çfarë duhet bërë edhe nga ana e Kosovës. Procesi i Berlinit është elementi kyç për rrugën përpara!”.

By meeting with PM @albinkurti, 🇩🇪 SR @ManuelSarrazin concluded his visit to 🇽🇰.

While expressing 🇩🇪’s steadfast support to 🇽🇰’s path forward on Euro-Atlantic integration, he emphasized what needs to be done from 🇽🇰’s side as well. Berlin Process is key element for way forward! https://t.co/9g9700kr4w

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) April 12, 2024