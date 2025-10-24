Procesi i Berlinit: BE-ja vlerëson bashkëpunimin me Ballkanin Perëndimor, bie ndjeshëm numri i kalimeve të paligjshme të kufirit
Procesi i Berlinit ka mbledhur liderët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor me synimin për të thelluar bashkëpunimin rajonal dhe për të përshpejtuar përpjekjet e përbashkëta në fushën e sigurisë. Në një njoftim nga EU Enlargement & Eastern Neighbourhood, theksohet se partneriteti mes BE-së dhe vendeve të rajonit tashmë po jep rezultate…
Procesi i Berlinit ka mbledhur liderët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor me synimin për të thelluar bashkëpunimin rajonal dhe për të përshpejtuar përpjekjet e përbashkëta në fushën e sigurisë.
Në një njoftim nga EU Enlargement & Eastern Neighbourhood, theksohet se partneriteti mes BE-së dhe vendeve të rajonit tashmë po jep rezultate të prekshme.
Sipas tyre, operacionet e përbashkëta të mbështetura me fonde të BE-së kanë çuar në arrestimin e disa personave të përfshirë në krimin e organizuar në gjithë rajonin.
Po ashtu, është raportuar një rënie e ndjeshme e kalimeve të paligjshme të kufirit përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor – me 47% më pak gjatë vitit 2025, pas një rënieje prej 78% në vitin 2024.
“Bashkë po ndërtojmë themelet për integrimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të rajonit në Bashkimin Evropian,” thuhet në njoftim.
Postimi i plotë:
Samiti i Procesit të Berlinit bashkoi liderët për të thelluar bashkëpunimin me Ballkanin Perëndimor dhe për të përshpejtuar përpjekjet e përbashkëta për siguri.
Partneriteti ynë tashmë po jep rezultate konkrete:
🔹 Operacionet e përbashkëta, të mbështetura nga financimi i BE-së, kanë çuar në arrestimin e personave të përfshirë në krimin e organizuar në të gjithë rajonin.
🔹 Kalimet e parregullta të kufirit përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor kanë rënë me 47% deri tani në vitin 2025, pas një rënieje prej 78% në vitin 2024.
Së bashku, po ndërtojmë themelet për integrimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të rajonit në BE./lajmi.net/