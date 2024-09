Problemi me tender, mensa e studentëve do të përgatis shujtat për ushtarët e FSK-së

Shteti është detyruar të gjejë zgjidhje të përkohshme për përgatitjen e ushqimit për ushtarët e FSK-së, marr parasysh problemin me tenderin për furnizim.

Improvizimi është bërë duke angazhuar punëtorët e Mensës së Studentëve që të udhëtojnë në kazermat për t’ua përgatitur ushqimin ushtarakëve.

Sipas një dokumenti që e ka siguruar Dukagjini, e që u është shpërndarë departamenteve brenda Ministrisë së Mbrojtjes, ky dikaster do të sigurojë transportin e tyre.

Aty përgjegjësia për transport të këtyre punëtorëve në kazermat e FSK-së u është dhënë katër njësiteve.

“Të merren masat të bëjnë transportin e personalit të Menzës së Studentëve që pritet të angazhohen për përgatitje të ushqimit, nga kazerma “Adem Jashari” në Prishtinë deri në kazermat e FSK-së. Transporti i personelit bëhet duke filluar nga data 01.10.2024 deri në njoftimin e radhës”, thuhet në vendim, ku shtohet se këto njësite do ta kenë edhe obligimin që personelin e Mensës ta drejtojnë për angazhim dhe përgatitje të ushqimit.

Drejtori i Qendrës së Studentëve e ka konfirmuar informacionin për Dukagjinin por nuk ka sqaruar se si janë ndarë këta punëtorë që do të angazhohen në ushtri, e që sipas tij kjo është bërë në mënyrë vullnetare.

Ekrem Rudari, Drejtor i Qendrës së Studentëve deklaroi se “Disa prej punëtorëve kanë me shku vullnetarisht me i asistu disave, me ju ndihmu nëse ka nevojë se edhe i kemi borxh na shtetit tonë me i ndihmu”

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci javën e kaluar pranoi se ka pas probleme me tenderin për furnizim me ushqim në FSK.

Ai tha se ka pasur vendime e edhe anulime të tyre, duke aluduar në vendimin e zëvendësit të tij, Shemsi Syla që ky tender të shpallet sekret shtetëror.

Maqedonci tha se tenderin për ushqimin e ka fituar një kompani por nuk është nënshkruar dhe se tenderi është në auditim të brendshëm të Ministrisë.