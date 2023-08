“Problemi” i Nagavcit me libra, dikur e përdorte një për ta çuar më lart monitorin Aktualisht mbetet një nga temat më të diskutuara në vendin tonë. Bëhet fjalë për problemin me libra, të cilin e konfirmoi sot ministrja Nagavci, e ku bëri të ditur se nuk kanë arritur marrëveshje me shtëpitë botuese, përcjell lajmi.net. Me këtë rast, prindërit do t’i blejnë vetë librat, ndërsa do të rimburësohen nga ministria. Sipas…