Problemet me shëndetin, Justin Bieber ndërpret turneun Justin Bieber ka njoftuar të martën se duhet të bëjë një pushim nga turneu i tij, pas problemeve me shëndetin. Këngëtari i cili pezulloi turneun e tij në qershor pasi u diagnostikua me sindromën Ramsay Hunt, e bëri njoftimin në Instagramin e tij, transmeton lajmi.net. “Pas pushimit dhe konsultimit me mjekët, familjen dhe ekipin tim,…