Problemet me energjinë elektrike, Rizvanolli zhvillon takim nesër me përfaqësues të KOSTT dhe KEDS Ditëve të fundit shumica e vendeve në Kosovë po përballen me mungesën e energjisë elektrike. Lidhur me këtë gjatë ditës së nesërme Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli do të zhvillojë takim me përfaqësues të Operator Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe të Kompanisë Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike (KEDS). Pas takimit që…